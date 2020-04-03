В Париже умер молодой украинец: подозревают COVID-19 (фото)

Житель Тернополя поехал во Францию на заработки

В столице Франции, где бушует коронавирусная инфекция, неожиданно умер молодой украинец, житель Тернополя Владимир Гринчишин.

Сейчас тело мужчины забрали во французский санэпидемиологический институт, чтобы разобраться, стал ли COVID-19 причиной такой стремительной смерти, сообщает тернопольское издание lypa.com.ua.

По данным издания, Владимир находился заграницей нелегально, поэтому не имел никакой медицинской страховки. Сейчас родственники и друзья пытаются организовать репатриации тела в Украину.

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Дома у умершего осталась дочь Анастасия и жена Наталья, которая ожидает второго ребенка.

Как сообщал сайт "Сегодня", во Франции на днях от коронавируса умер экс-министр. А за прошедшие сутки (2 апреля) в стране было зафиксировано 1355 смертей из-за COVID-19.

Как сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, 471 летальный случай был зафиксирован в больницах и 884 – в домах престарелых.

В то же время европейские врачи начали испытания вакцины от коронавируса. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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