В Париже умер молодой украинец: подозревают COVID-19 (фото)

В столице Франции, где бушует коронавирусная инфекция, неожиданно умер молодой украинец, житель Тернополя Владимир Гринчишин.
Сейчас тело мужчины забрали во французский санэпидемиологический институт, чтобы разобраться, стал ли COVID-19 причиной такой стремительной смерти, сообщает тернопольское издание lypa.com.ua.
По данным издания, Владимир находился заграницей нелегально, поэтому не имел никакой медицинской страховки. Сейчас родственники и друзья пытаются организовать репатриации тела в Украину.
Дома у умершего осталась дочь Анастасия и жена Наталья, которая ожидает второго ребенка.
Как сообщал сайт "Сегодня", во Франции на днях от коронавируса умер экс-министр. А за прошедшие сутки (2 апреля) в стране было зафиксировано 1355 смертей из-за COVID-19.
Как сообщил глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон, 471 летальный случай был зафиксирован в больницах и 884 – в домах престарелых.
В то же время европейские врачи начали испытания вакцины от коронавируса. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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