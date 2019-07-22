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В партии "Голос" пообещали защитить свои результаты на выборах

22 июля, 21:47

У Вакарчука заподозрили членов комиссии в затягивании подсчетов


В партии "Голос" пообещали защищать свои результаты на выборах Верховной Рады. Как заявили представители политической силы, на округе № 118 во Львове, где по подсчетам партии побеждает их кандидат Галина Васильченко, а комиссия якобы пытается затянуть подсчеты.

В политсиле заподозрили, что в Центральную избирательную комиссию передают только данные тех участков, где побеждает другой политик, а с тех, где побеждает Васильченко – отправляют на пересчет.

"Мы призываем ЦИК выполнить свою функцию и безотлагательно вынудить окружную и участковые комиссии по 118 округу выполнить требования закона, и все итоги по голосованию внести в систему "выборы". Я лично хочу обратиться, как лидер партии "Голос", ко всем правоохранительным органам, в частности, к МВД, с просьбой взять под контроль ситуацию", – заявил Святослав Вакарчук, лидер партии "Голос".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков уже обработаны. В итоге, за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Кроме того, мы публиковали список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

Также известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег выборы, Вакарчук, ЦИК, голос, подсчет голосов

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