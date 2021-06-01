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В первый день лета Карпаты замело снегом – фото

1 июня, 13:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Гору Поп Иван Черногорский третий день засыпает снегом – фото заснеженных Карпат

1 июня украинские Карпаты продолжает засыпать снегом. Температура в горах опустилась до 1 градуса мороза.

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Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Аномальная погода наблюдается на горе Поп-Иван Черногорский. Небо в этом районе затянуло тучами, а видимость ограничена до 30 метров.

Гора Поп Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Гора Поп Иван. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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"На г. Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость до 30 м. Ветер юго-восточный 10-12 м/с. Температура воздуха -1 градус", – говорится в публикации.

Напомним, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.

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