В первый день лета в Карпатах холодно и снежно: фото

В Карпатах, где 31 мая была метель, а синоптики предупреждали о возможном схожении лавин, утром в первый день лета тоже шел снег. Об этом написали на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста и опубликовали фотографии.

"По состоянию на 7:45 01.06.2020 на г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер северо-западный 6 м/с. Температура воздуха 0 градусов С", – написали в публикации.

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В Укргидрометцентре же рассказали, что в Украине 1 июня пройдут дожди.

"1 июня в Украине временами дожди, днем местами с грозами, ночью в южных и восточных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11 градусов, на побережье морей до 14 градусов; днем 11-16 градусов, в южных и восточных областях 18-23 градусов", – написали в Facebook.

Напомним, какой ожидается погода в первом летнем месяце, подробно выяснил сайт "Сегодня". По расчетам народного синоптика Леонида Горбаня, июнь начнется и завершится дождями.

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Также мы писали, что в последнее время в Украине разбушевалась непогода. То в Карпатах пару дней засыпает снегом в горной местности, то дожди превращают улицы городов в реки. Так, например, в Николаеве ливень затопил улицы и остановил трамваи.

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