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В подвале львовской мэрии обнаружили боеприпас

24 сентября, 17:39

Граната пролежала со времен Второй мировой войны

/ Фото: ГСЧС

Во Львовской ратуше (здании городской администрации), в подвальном помещении бойцы ГСЧС обнаружили устаревший боеприпас.

"24 сентября к спасателям поступило сообщение о том, что во Львове на площади Рынок, 1 при выполнении ремонтно-реставрационных работ в подвальных помещениях городской Ратуши обнаружили предмет, внешне похожий на гранату времен Второй мировой войны", – сообщают спасатели.

На место происшествия была направлена ​​оперативная группа спасателей, которые идентифицировали опасную находку как ручную гранату времен Второй мировой войны. Подвальное помещение сейчас находится под охраной полиции.

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Специалисты подали срочную заявку в специальный центр быстрого реагирования ДСНС Украины на изъятие и уничтожение боеприпаса.

Напомним, недавно в Тернополе обнаружили бомбу. Радиус поражения – почти километр. Специалисты рассказали, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой – посреди города, где много домов, магазинов садов и школ.

Ранее в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.

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Львов граната ГСЧС боеприпас

Источник: Сегодня

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