В подвале львовской мэрии обнаружили боеприпас

Во Львовской ратуше (здании городской администрации), в подвальном помещении бойцы ГСЧС обнаружили устаревший боеприпас.
"24 сентября к спасателям поступило сообщение о том, что во Львове на площади Рынок, 1 при выполнении ремонтно-реставрационных работ в подвальных помещениях городской Ратуши обнаружили предмет, внешне похожий на гранату времен Второй мировой войны", – сообщают спасатели.
На место происшествия была направлена оперативная группа спасателей, которые идентифицировали опасную находку как ручную гранату времен Второй мировой войны. Подвальное помещение сейчас находится под охраной полиции.
Специалисты подали срочную заявку в специальный центр быстрого реагирования ДСНС Украины на изъятие и уничтожение боеприпаса.
Напомним, недавно в Тернополе обнаружили бомбу. Радиус поражения – почти километр. Специалисты рассказали, что боеприпас пролежал в земле со времен Второй мировой – посреди города, где много домов, магазинов садов и школ.
Ранее в Черниговской области обнаружили "подарки" Второй мировой войны – авиационную бомбу, артиллерийский снаряд, минометные мины. Фугасная авиационная бомба ФАБ-100 лежала в лесополосе возле села Днепровское, а мины просто в центре Чернигова. На них наткнулся водитель спецтехники во время работ. Саперы говорят – чудом никто не пострадал.
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