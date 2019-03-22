В Польше начался суд над водителем украинского автобуса

Украинцу грозит до 12 лет тюрьмы

Фото: polradio.pl

В Польше начался суд над водителем украинского автобуса //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/4dd/b48/5c94ddb482294.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/4dd/b48/5c94ddb482294.jpg 2019-03-22T15:07:30+02:00 Запад Украинцу грозит до 12 лет тюрьмы

В Окружном суде польского Перемышля начался процесс над водителем украинского автобуса, обвиняемого в умышленном ДТП, в котором погибли три человека, а 50 получили травмы. Автокатастрофа произошла в августе 2018года в селе Лещава Долишня, что на Подкарпатье.

42-летний гражданин Украины признал свою вину и отказался давать объяснения. Он попросил у потерпевших и их семей прощения.

Обвиняемый выразил также желание добровольно понести ответственность. По согласованию с прокуратурой, это предполагает наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и 15-летнего запрета на вождение любыми транспортными средствами на территории Польши.

Однако одна из так называемых субсидиарных обвинителей (супруга погибшего в ДТП мужчины, которая также пострадала) не согласилась с таким наказанием; по ее мнению, оно должно составлять не менее 10 лет заключения.

По ее словам, в трагический автокатастрофе она потеряла мужа, а ее четырехлетний ребенок – отца. Сама она до сих пор находится в тяжелом психическом состоянии. Кроме того, водитель постоянно ехал очень быстро, а бортпроводница, которая сидела рядом, постоянно его подгоняла.

Уголовный кодекс Польши за выдвинутые украинцу обвинения предусматривает наказание от года до 12 лет лишения свободы.

В связи с протестом женщины суд определил очередную дату процесса - 23 апреля.

Ранее в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров.

Не так давно произошло похожее ДТП в Польше, где перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.

Также мы писали, что водитель автобуса, в котором на момент ДТП находились 54 украинца, задержан. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.

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