В Польше начался суд над водителем украинского автобуса
Украинцу грозит до 12 лет тюрьмы
В Окружном суде польского Перемышля начался процесс над водителем украинского автобуса, обвиняемого в умышленном ДТП, в котором погибли три человека, а 50 получили травмы. Автокатастрофа произошла в августе 2018года в селе Лещава Долишня, что на Подкарпатье.
42-летний гражданин Украины признал свою вину и отказался давать объяснения. Он попросил у потерпевших и их семей прощения.
Обвиняемый выразил также желание добровольно понести ответственность. По согласованию с прокуратурой, это предполагает наказание в виде 5,5 лет лишения свободы и 15-летнего запрета на вождение любыми транспортными средствами на территории Польши.
Однако одна из так называемых субсидиарных обвинителей (супруга погибшего в ДТП мужчины, которая также пострадала) не согласилась с таким наказанием; по ее мнению, оно должно составлять не менее 10 лет заключения.
По ее словам, в трагический автокатастрофе она потеряла мужа, а ее четырехлетний ребенок – отца. Сама она до сих пор находится в тяжелом психическом состоянии. Кроме того, водитель постоянно ехал очень быстро, а бортпроводница, которая сидела рядом, постоянно его подгоняла.
Уголовный кодекс Польши за выдвинутые украинцу обвинения предусматривает наказание от года до 12 лет лишения свободы.
В связи с протестом женщины суд определил очередную дату процесса - 23 апреля.
Ранее в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров.
Не так давно произошло похожее ДТП в Польше, где перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.
Также мы писали, что водитель автобуса, в котором на момент ДТП находились 54 украинца, задержан. Трагедия произошла поздно вечером в пятницу, 17 августа, на шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна в Подкарпатском воеводстве Польши. Автобус пробил энергоемкий барьер, ударился в деревянный крест, который стоял на повороте, а после этого перевернулся и сорвался со склона. В аварии погибли трое украинцев. Всего в автобусе находились 51 украинский турист, двое водителей и экскурсовод.
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