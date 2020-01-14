В Польше пропал 22-летний украинец, его могли похитить: подробности

В Польше полиция Подкарпатья разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника, который пропал в конце 2019 года. Последний раз Игоря видели на заправочной станции в польском городе Красном 26 декабря. Об этом сообщается на сайте полиции Подкарпатья.
Полицейские определили, что пропавший двигался на черной Audi A4, а автомобиль был замечен на трассе Жешув – Ниско. В свою очередь издание Yavp.pl сообщает, по данным польской полиции, дело об исчезновении Игоря Скрыпника может оказаться гораздо сложнее, чем считалось изначально.
"Изучены обстоятельства указывают на то, что могло дойти до преступления. Прокуратура отмечает, что человек не мог по своей воле покинуть место проживания, поэтому начато уголовное производство по факту похищения человека", – отмечает издание.
На сегодня известно, что гражданин Украины в день своего исчезновения передвигался черным автомобилем Аudi A4 в направлении украинской границы. В частности, авто зафиксировали на трассе Жешув-Ярослав. Вечером 26 декабря, около 20:30, его также видели в местности Новошелец, недалеко от города Нисского.
В автомобиле вместе с пропавшим было еще двое мужчин, которые доехали до границы с Украиной и пересекли ее. Сам Игорь Скрыпник не выезжал из Польши, а его дальнейшая судьба остается неизвестной.
Всех, кто может предоставить информацию о месте нахождения украинца, просят обратиться в полицию по тел. 17858 32 24 или 17858 33 10.
Как сообщал сайт "Сегодня", украинец попытался въехать в Польшу, предъявив пограничникам фальшивые доллары, чтобы доказать свою кредитоспособность и попал за решетку.
Ранее мы также писали о том, что на границе Украины и Польши возникли огромные пробки. В свою очередь, польская пограничная служба распространяла информацию, в которой пыталась убедить, что не причастна к созданию длинных очередей и перекладывала всю ответственность на украинских таможенников и людей, которые пересекают границу. Новости "Сегодня" решили выяснить, что нужно, чтобы не застрять в очереди на пропускном пункте
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