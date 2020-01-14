В Польше пропал 22-летний украинец, его могли похитить: подробности

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

В Польше полиция Подкарпатья разыскивает 22-летнего украинца Игоря Скрыпника, который пропал в конце 2019 года. Последний раз Игоря видели на заправочной станции в польском городе Красном 26 декабря. Об этом сообщается на сайте полиции Подкарпатья.

Полицейские определили, что пропавший двигался на черной Audi A4, а автомобиль был замечен на трассе Жешув – Ниско. В свою очередь издание Yavp.pl сообщает, по данным польской полиции, дело об исчезновении Игоря Скрыпника может оказаться гораздо сложнее, чем считалось изначально.

Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

"Изучены обстоятельства указывают на то, что могло дойти до преступления. Прокуратура отмечает, что человек не мог по своей воле покинуть место проживания, поэтому начато уголовное производство по факту похищения человека", – отмечает издание.

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На сегодня известно, что гражданин Украины в день своего исчезновения передвигался черным автомобилем Аudi A4 в направлении украинской границы. В частности, авто зафиксировали на трассе Жешув-Ярослав. Вечером 26 декабря, около 20:30, его также видели в местности Новошелец, недалеко от города Нисского.

В автомобиле вместе с пропавшим было еще двое мужчин, которые доехали до границы с Украиной и пересекли ее. Сам Игорь Скрыпник не выезжал из Польши, а его дальнейшая судьба остается неизвестной.

Всех, кто может предоставить информацию о месте нахождения украинца, просят обратиться в полицию по тел. 17858 32 24 или 17858 33 10.

Как сообщал сайт "Сегодня", украинец попытался въехать в Польшу, предъявив пограничникам фальшивые доллары, чтобы доказать свою кредитоспособность и попал за решетку.

Ранее мы также писали о том, что на границе Украины и Польши возникли огромные пробки. В свою очередь, польская пограничная служба распространяла информацию, в которой пыталась убедить, что не причастна к созданию длинных очередей и перекладывала всю ответственность на украинских таможенников и людей, которые пересекают границу. Новости "Сегодня" решили выяснить, что нужно, чтобы не застрять в очереди на пропускном пункте

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