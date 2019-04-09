В Польше судили украинца за дерзкое ограбление ювелирного магазина
Он спустился в ювелирный салон через вентиляционную шахту и выкрал украшений на 170 тысяч евро
В Варшаве 36-летнего гражданина Украины приговорили к семи годам лишения свободы. Евгений К. обвинялся в проникновении в ювелирный магазин в варшавском торгово-развлекательном центре Arkadia и похищении ювелирных изделий на сумму свыше 700 тыс. злотых, что составляет примерно 170 тыс. евро. Кроме этого, мужчина должен возместить убытки, причиненные ювелирному салону и оплатить почти 380 тыс. злотых.
Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Известно, что грабитель действовал вместе с другим злоумышленником по имени Олег. Обвиняемый признал свою вину, поскольку на месте преступления "оставил целый ряд следов".
Мужчину задержали, когда он вернулся из Украины в Польшу в июне прошлого года. Тогда же прокуратура в Варшаве вызвала его на допрос и предъявила обвинение.
Ранее в польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.
Также в Польше задержали трех украинцев по делу об изнасиловании18-летней девушки.. За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения.
Напомним, не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.
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