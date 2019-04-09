Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,64
29,96
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Польше судили украинца за дерзкое ограбление ювелирного магазина

Сегодня, 16:25

Он спустился в ювелирный салон через вентиляционную шахту и выкрал украшений на 170 тысяч евро

Фото: polradio.pl
В Польше судили украинца за дерзкое ограбление ювелирного магазина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c9c/c06/5cac9cc062c3f.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c9c/c06/5cac9cc062c3f.jpeg Запад Он спустился в ювелирный салон через вентиляционную шахту и выкрал украшений на 170 тысяч евро

В Варшаве 36-летнего гражданина Украины приговорили к семи годам лишения свободы. Евгений К. обвинялся в проникновении в ювелирный магазин в варшавском торгово-развлекательном центре Arkadia и похищении ювелирных изделий на сумму свыше 700 тыс. злотых, что составляет примерно 170 тыс. евро. Кроме этого, мужчина должен  возместить убытки, причиненные ювелирному салону и оплатить почти 380 тыс. злотых.

Инцидент произошел в ноябре 2017 года. Известно, что грабитель действовал вместе с другим злоумышленником по имени Олег. Обвиняемый признал свою вину, поскольку на месте преступления "оставил целый ряд следов".

Мужчину задержали, когда он вернулся из Украины в Польшу в июне прошлого года. Тогда же прокуратура в Варшаве вызвала его на допрос и предъявила обвинение.

Ранее в польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

Также в Польше задержали трех украинцев по делу об изнасиловании18-летней девушки.. За изнасилование подозреваемым грозит от 3 до 15 лет заключения, а еще четырем мужчинам, задержанным за то, что они не помогли пострадавшей, грозит до трех лет заключения.

Напомним, не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Польша, суд, грабитель, ювелирный

Вы сейчас просматриваете новость " В Польше судили украинца за дерзкое ограбление ювелирного магазина". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

polradio.pl

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На границе с Польшей ввели новации для уменьшения очередей

Сегодня, 14:23

Апробация технологических процедур проходит в двух пунктах пропуска

Расстрел патрульных в Днепре: экс-бойца "Торнадо" приговорили к пожизненному заключению

Вчера, 19:19

Также Пугачев выплатит компенсации в размере 24 тысяч гривен

Суд продлил арест трем фигурантам дела об убийстве "Сармата"

Сегодня, 03:28

Сторона обвинения опасается их побега

В Польше поезд снес скорую помощь на переезде, есть жертвы

7 апреля, 05:03

Поезд на большой скорости врезался в карету скорой помощи

Известная телеведущая смогла преодолеть 20-летнюю зависимость

Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Финалистка «Зважених та щасливих» впервые стала мамой (фото)

Военный эксперт: Путину указали на серьезную ошибку с Украиной

С вещами на выход: власти планируют сносить "хрущевки"

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Больше незлья: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Мифы о болезни печени и главные правила профилактики

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Ученые связали недосыпание с развитием тяжелой болезни
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

7 апреля, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

За злостных должников заплатят соседи: как ОСМД разбираются с долгами

7 апреля, 07:51

Сейчас в Украине функционирует 26 тыс. ОСМД

Какими будут цены и курс доллара в Украине до лета: новый консенсус-прогноз на второй квартал 2019 года

7 апреля, 07:38

В апреле-июне экономисты обещают стабильный доллар и рост зарплат

Осталось меньше 50 дней на растаможку авто: "евробляхи" идут на запчасти

7 апреля, 07:00

Украинцы почти прекратили растаможку б/у авто, а спрос на новые машины вырос на 8%

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают