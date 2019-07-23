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В Польше задержали украинца: перевозил для земляков фальшивые документы

23 июля, 12:47

У курьера изъяли 25 фальшивых удостоверений личности стран ЕС

Фото: polradio.pl

Польские пограничники задержали в пункте пропуска "Корчева", что в Подкарпатском воеводстве 35-летнего гражданина Украины, который пытался перевезти через украинско – польскую границу фальшивые удостоверения личности стран ЕС. Поддельные документы должны были получить украинцы, работающие на западе Европы, чтобы  легализовать свое пребывание. "Курьера" задержали время прохождения пограничного контроля.

По просьбе показать содержимое подручной сумки гражданин Украины представил 21 румынское удостоверение личности. Затем у него нашли еще два болгарских и литовское удостоверение личности, а также болгарское водительское удостоверение. Всего обнаружили 25 фальшивых документов.

После проверки было установлено, что все документы, которые перевозил украинец, поддельные по оригиналу.
Гражданину Украины предъявлено обвинение в подделке документов. Он признал свою вину.

Ранее в Польше арестовали 12 украинцев и еще двух поляков в рамках расследования дела о нелегальной фабрике по производству сигарет.


Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который хотел ввезти в Украину артиллерийскую систему.

Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.

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Тег Польша, ЕС, документы, подделка документов

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Источник:

polradio.pl

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