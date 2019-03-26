В Польше задержали украинца, причастного к драке с грузинами

Во время драки один человек погиб, еще один получил серьезные травмы

Фото: polradio.pl

В Польше задержали украинца, причастного к драке с грузинами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a45/9ee/5c9a459ee4587.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a45/9ee/5c9a459ee4587.jpg 2019-03-26T17:32:42+02:00 Запад Во время драки один человек погиб, еще один получил серьезные травмы

В Польше будут судить украинца за участие в драке, после которой погиб 25-летний гражданин Грузии, а еще участник потасовки попал в больницу.

Драка с участием граждан Украины и Грузии, произошла в ночь с пятницы на субботу, 23 марта, в селе Ґлисьно-Велике в Поморском воеводстве, что на севере Польши. Полиция задержала тогда одного украинца и двух грузин. Последних после допроса в качестве свидетелей отпустили.

В то же время, украинца подозревают в участии в драке с использованием опасного предмета, следствием чего стала смерть одного из ее участников. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуроры хотят также предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке. Однако пока это не возможно, поскольку мужчина находится в коме.

Напомним, не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.

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Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.

Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.

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