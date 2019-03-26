Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,89
30,45
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Польше задержали украинца, причастного к драке с грузинами

Сегодня, 17:32

Во время драки один человек погиб, еще один получил серьезные травмы

Фото: polradio.pl
В Польше задержали украинца, причастного к драке с грузинами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a45/9ee/5c9a459ee4587.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a45/9ee/5c9a459ee4587.jpg Запад Во время драки один человек погиб, еще один получил серьезные травмы

В Польше будут судить украинца за участие в драке, после  которой погиб 25-летний гражданин Грузии, а еще участник потасовки  попал в больницу.

Драка с участием граждан Украины и Грузии, произошла в ночь с пятницы на субботу, 23 марта, в селе Ґлисьно-Велике в Поморском воеводстве, что на севере Польши. Полиция задержала тогда одного украинца и двух грузин. Последних после допроса в качестве свидетелей отпустили.

В то же время, украинца подозревают в участии в драке с использованием опасного предмета, следствием чего стала смерть одного из ее участников. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуроры хотят также предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке. Однако пока это не возможно, поскольку мужчина находится в коме.

Напомним, не так давно граждан  Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.

Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.

Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Польша, суд, драка, грузин

Вы сейчас просматриваете новость " В Польше задержали украинца, причастного к драке с грузинами". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черкассах избили прокурора: опубликовано видео

Сегодня, 16:54

Инцидент случился в баре

Суд оставил Вышинского за решеткой еще на два месяца

Сегодня, 16:50

Судьи удовлетворили просьбу прокуроров и вынесли ожидаемое решение по подозреваемому в госизмене

Копал траншеи и стрелял по ВСУ: в Чехии судят боевика "ДНР"

Сегодня, 15:16

35-летний кадровый военный Эрик Эшту три недели находился на оккупированных территориях в 2015 году

Американские солдаты снова попали в ДТП в Польше: есть пострадавшие

Сегодня, 12:53

В Малопольском воеводстве столкнулись три самоходных военных машины, которые направлялись в Венгрию

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти

Пляжный снимок 13-летней Ким Кардашьян произвел фурор в Сети

Знаменитая певица объявила о беременности в 44 года

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Растащат по кускам: журналист назвала претендентов на земли РФ

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

"Будущего у РФ нет": раскрыта суть стратегии Запада насчет Кремля

С поклонниками Путина: Усик оскандалился во время отдыха на Бали

"Не пускать назад в Украину": реакция соцсетей на встречу Бойко
Загрузка...

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

Сегодня, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

Сегодня, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Соцпомощь по статусу хотят заменить помощью по уровню доходов: что это значит

24 марта, 07:51

Эксперты говорят, что придется менять все, включая систему налогообложения

Нужно зубрить: впечатления от похода на пробное ВНО

24 марта, 07:38

Журналист сайта "Сегодня" прошел пробное оценивание по украинскому языку и литературе

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?

Валдис Пельш не может смириться со смертью коллеги по шоу

Потап пришел на мероприятие с бывшей женой и игнорировал Настю