В Польше задержали украинца, причастного к драке с грузинами
Во время драки один человек погиб, еще один получил серьезные травмы
В Польше будут судить украинца за участие в драке, после которой погиб 25-летний гражданин Грузии, а еще участник потасовки попал в больницу.
Драка с участием граждан Украины и Грузии, произошла в ночь с пятницы на субботу, 23 марта, в селе Ґлисьно-Велике в Поморском воеводстве, что на севере Польши. Полиция задержала тогда одного украинца и двух грузин. Последних после допроса в качестве свидетелей отпустили.
В то же время, украинца подозревают в участии в драке с использованием опасного предмета, следствием чего стала смерть одного из ее участников. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Прокуроры хотят также предъявить обвинение грузину, который получил ранения в драке. Однако пока это не возможно, поскольку мужчина находится в коме.
Напомним, не так давно граждан Украины и Грузии задержали после столкновения с полицией, в ходе которого правоохранители применили огнестрельное оружие.
Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который пытался провезти крупную партию янтаря в тайнике.
Также сообщалось, что польская полиция из города Бусько-Здруй в Свентокшиском воеводстве задержала 27-летнего гражданина Украины. У мужчины обнаружили наркотики – марихуану, таблетки экстази и анаболические препараты.
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