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В психбольнице Почаева выявили вспышку COVID-19

29 апреля, 01:16

Елена Вус

В психоневрологической больнице на стационарном лечении сейчас находятся более 40 пациентов

В Почаевской областной психоневрологической больнице Тернопольской области коронавирус COVID-19 обнаружили у двух работников и 26 пациентов. Об этом сообщает Офис омбудсмена Украины в Facebook.

По словам главного врача медучреждения Ларисы Василюк, у которой подтвердили заболевание, кроме нее заболел еще один врач, который сейчас находится в реанимации.

Также вирус лабораторно подтвердили у 26 пациентов отделения для мужчин. Четырех из них перевели в центральную городскую больницу Почаева, у остальных течение заболевания в настоящее время проходит в легкой форме.

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Василюк сообщила, что в случае обострения, больных будут направлять в Кременецкую центральную районную и Почаевскую городскую больницы.

Также она добавила, что 25 апреля взять образцы для проведения тестов на коронавирус удалось лишь у 30 пациентов и медработников, поскольку не хватило пробирок для забора крови.

"Приобретение пробирок профинансировано и после их получения больницей будут осуществлены исследования у остальных пациентов и работников. Результаты исследований ожидаются", - сообщила главврач.

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В Офисе омбудсмена отмечают, что в психоневрологической больнице на стационарном лечении сейчас находятся более 40 пациентов, нуждающихся в устройстве в учреждения социальной защиты населения. К тому же, часть из них являются жителями других областей и даже стран. У некоторых утрачены документы, удостоверяющие личность.

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Поэтому в ведомстве обещают направить акт реагирования в адрес Тернопольской ОГА.

Напомним, что накануне в Кременецком Районе Тернопольской области, где расположен город Почаев и Почаевская лавра, в связи с резким ростом числа больных коронавирусом COVID-19 решено максимально усилить меры чрезвычайной ситуации.

Ранее сообщалось,что после того как в Почаевской лавре под Тернополем собралась толпа прихожан на Пасху, было решено закрыть сам город, в котором она расположена.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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почаев психбольница вспышка коронавирус тернопольская область COVID-19

Источник: Сегодня

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