В пяти минутах от Ивано-Франковска. На Прикарпатье медведь спустился с гор и убил домашний скот

Недалеко от областного центра медведь напугал местных жителей – опасное животное спустилось с высокогорья и расправилось с домашним скотом

На Прикарпатье в селе Узин медведь зашел в охотничье хозяйство и убил едва не весь скот. И это – в десяти километрах от Ивано-Франковска.

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"Сегодня" выясняли, как животное оказалось так близко к областному центру.

Инцидент шокировал даже бывалых охотников. Ведь так далеко от высокогорья косолапых никогда не видели.

Видео: Сегодня

"В этом лесу сейчас собирать ландыши опасно, потому что медведь находится, по нашим подсчетам, в этом лесном массиве, совсем рядом", – сказал охотник Владимир Приймак.

Сначала лесники были уверены, что с животными расправились волки или бродячие собаки. Но потом использовали фотоловушки и увидели, как медведь проломил забор, схватил кабана и скрылся в лесу.

По словам охотника, животное было 1-1,2 м в длину, худое и истощенное. Медведь был старым, сверху на лопатках было пятно в виде седины.

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Живыми после медвежьих визитов остались только фазаны и сторожевой пес. Следующей жертвой косолапого, предполагают охотники, может стать домашний скот. От леса до ближайшего дома 800 метров.

Почему животное спустилось с гор к людям – ветеринары не знают. На миграцию могли повлиять вырубки Карпатских деревьев и массовый горный туризм. Этот медведь не единственный спустился к людям. Похожий случай на днях зафиксировали в еще одном районе.

Напомним, на Волыни пограничники жестоко издевались над диким животным.

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