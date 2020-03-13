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В Радомышле из-за коронавируса установят блокпосты: подробности

13 марта, 12:23

Тина Наринецкая

Людей на въезде и выезде из города будут проверять

В Радомышле Житомирской области, в котором обнаружили инфицированную коронавирусом пенсионерку, установят блокпосты для контроля въезда и выезда людей. Об этом сообщил председатель Радомышльской районной государственной администрации Виктор Пулковский в эфире одного из украинских телеканалов.

"Всего в городе два главных направления: это в сторону Кочерова до автомагистрали Киев – Чоп и в сторону Малина. На этих местах будут стоять посты полиции для контроля людей с температурой. В оба направления, на въезд и выезд", – рассказал чиновник.

Кроме того, по его словам, в Радомышль приедет руководство области и скоро появятся разъяснения относительно дальнейшей ситуации в городе.

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"Обеспечение всем необходимым происходит. Санитарная обработка дезсредствами тоже происходит. Нам удалось достаточно быстро среагировать на ситуацию, поэтому мой прогноз очень положительный", – добавил он.

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Ранее мы писали, что в Радомышле уже ввели чрезвычайное положение. Из-за угрозы распространения коронавируса в городе будет приостановлено движение транспорта. Также временно приостановят работу всех рынков.

Кроме того сообщалось, что инфицированная женщина после возвращения из Польши гостила у родственников во Львове.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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