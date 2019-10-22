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В ресторане Ивано-Франковска гремела стрельба

22 октября, 17:52

Один из клиентов «выступил» против закрытия заведения

/ Фото: Pixabay

В Ивано-Франковске 21 октября, около 23:10, от администратора ресторана в полицию поступило сообщение, что посетитель стреляет из пистолета.

Как установили правоохранители, 40-летний житель Львова будучи изрядно "навеселе", на замечания персонала, что заведение закрівается, вытащил пистолет травматического действия "Форт 12" и сделал выстрел в потолок. В ходе инцидента никто не пострадал.

Правоохранители изъяли вещественное доказательство – оружие, из которого он стрелял и направили для проведения экспертизы. По факту хулиганства полиция начала уголовное производство. Наказание за указанное правонарушение предусматривает штраф, арест или ограничение свободы на срок до пяти лет. Продолжается следствие.

Ранее во Львове молодой парень открыл стрельбу в прямо маршрутке.

Напомним,во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

Ранее в Ивано-Франковске произошла стрельба у одного из ночных клубов города: неизвестные открыли огонь по людям и самому зданию, однако при попытке побега злоумышленники были схвачены полицией. Все задержанные – приезжие из Киевской, Харьковской и Луганской областей.

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Источник: Сегодня

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