В ресторане Ивано-Франковска гремела стрельба

Один из клиентов «выступил» против закрытия заведения

/ Фото: Pixabay

В Ивано-Франковске 21 октября, около 23:10, от администратора ресторана в полицию поступило сообщение, что посетитель стреляет из пистолета.

Как установили правоохранители, 40-летний житель Львова будучи изрядно "навеселе", на замечания персонала, что заведение закрівается, вытащил пистолет травматического действия "Форт 12" и сделал выстрел в потолок. В ходе инцидента никто не пострадал.

Правоохранители изъяли вещественное доказательство – оружие, из которого он стрелял и направили для проведения экспертизы. По факту хулиганства полиция начала уголовное производство. Наказание за указанное правонарушение предусматривает штраф, арест или ограничение свободы на срок до пяти лет. Продолжается следствие.

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Ранее во Львове молодой парень открыл стрельбу в прямо маршрутке.

Напомним,во Львове 29-летний местный житель попал в больницу с огнестрельным ранением. Медики диагностировали у пострадавшего "пулевые ранения брюшной стенки и паховой области".

Ранее в Ивано-Франковске произошла стрельба у одного из ночных клубов города: неизвестные открыли огонь по людям и самому зданию, однако при попытке побега злоумышленники были схвачены полицией. Все задержанные – приезжие из Киевской, Харьковской и Луганской областей.

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