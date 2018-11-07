В Ровенской области в роддоме умер младенец

В полиции по факту смерти ребенка открыли уголовное производство

Полицейские Ровенской области выясняют обстоятельства и причины смерти новорожденного в роддоме города Березно.

"Гибель своего ребенка второго ноября подтвердил отец младенца, который уже обратился в полицию с соответствующим заявлением", – сообщают правоохранители.

По факту ненадлежащего исполнения медицинским работником своих профессиональных обязанностей, которое повлекло тяжкие последствия, открыто уголовное производство.

Санкции статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее в Тернополе умер шестимесячный ребенок. Родные девочки предполагают, что причиной смерти могла стать комплексная прививка, которую сделали малышке. В тот день девочка выглядела абсолютно здоровой, но вскоре ее состояние резко ухудшилось.

Недавно на Буковине местные жители достали из реки Теплица мертвого младенца. Тело новорожденного мальчика находилось в полиэтиленовом пакете.

А во Львове на лестничной клетке 13-этажа жилого дома уборщица нашла картонную коробку, в которой лежал мертвый младенец.