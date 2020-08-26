В Тернополе после родов умерла иностранка: у нее обнаружили коронавирус

В Тернополе после экстренного проведения кесарева сечения в роддоме умерла иностранка – 29-летняя гражданка Замбии.

У женщины обнаружили коронавирус, сообщает Telegram-канал "Коронавирус Тернополь инфо".

"В Тернополе в послеродовом периоде, после экстренного кесарева сечения, скончалась гражданка Замбии. Женщине было 29 лет. У нее диагностировали коронавирус. Ребенка удалось спасти. Женщина умерла. Выражаем соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

При этом врачи не уточнили, была ли связана смерть роженицы с тем, что у нее был COVID-19. Также не сообщается и о сопутствующих заболеваниях.

Напомним, что накануне в областной больнице Черновцов умер пожилой итальянец. У мужчины 1944 года рождения диагностировали сопутствующие заболевания – кардиосклероз, сердечную недостаточность и сахарный диабет. На протяжении недели он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все усилия медиков областной больницы, мужчина скончался.

Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирус подтвердили у 1670 человек.

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