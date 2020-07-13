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В ровенском доме престарелых издевались над пенсионерами

13 июля, 04:30

Наталья Руда Наталья Руда

В пансионате заявили о жестоком обращении с подопечными

В Ровно расследуют нарушения в местном пансионате для престарелых "Тепло любимых", где пенсионеров незаконно лишали свободы и избивали.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

"Предварительно установлено несоблюдение требований по площади на одного человека. Кроме того, подопечные заведения пожаловались на случаи жестокого обращения со стороны персонала. У одной из подопечных обнаружены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение) и ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы).

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Напомним, что в 2016 году в селе Леточки под Киевом в результате пожара погибли 17 постояльцев дома престарелых. Также новости "Сегодня" сообщали о пожаре в доме престарелых в Днепре. Работники заведения еще до приезда спасателей вывели всех пожилых людей на улицу, поэтому никто не пострадал.

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Также смотрите в сюжете о том, как выживают украинские старики в домах престарелых, которые они оплачивают из своих пенсий.

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пенсионеры Ровно дом престарелых издевательство

Источник: Сегодня

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