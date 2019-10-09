В Ровенском отделе полиции обнаружен мертвым коп: двое детей остались сиротами

У старшего лейтенанта полиции - огнестрельное ранение в области головы

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В Ровенском отделе полиции сегодня, девятого октября, около 03:40 нашли мертвым 34-летнего дежурного инспектора дежурной части.

"Во время несения службы коллеги старшего лейтенанта полиции услышали подозрительный звук из недействующей комнаты для задержанных. Когда прибежали туда, то обнаружили дежурного без признаков жизни", – сообщают в полиции.

По предварительным данным полицейский выстрелил себе в голову из табельного оружия. Мотивы совершенного выясняются.

По данному факту начато досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 1 статьи 115 УКУ. Сейчас определяется подследственность уголовного производства. Кроме того, работники внутренней безопасности и отдела инспекции личного состава по данному факту проводят служебное расследование.

34-летний милиционер в органах внутренних дел проработал 13 лет, а на занимаемой должности дежурного – почти три года. У погибшего осталась жена и двое малолетних детей.

Напомним, недавно в Полтавской области во время исполнения служебных обязанностей погибла 35-летняя патрульная полицейская.

Напомним, недавно на трассе Киев – Сумы, вблизи с. Гоголев в Киевской области, произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли сотрудник полиции и его малолетняя дочь, еще два человека в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

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