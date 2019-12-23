В Ровенском зоопарке появились олени необычной породы

Зоопарк уже объявил конкурс на лучшие имена для новых питомцев

В зоопарке Ровно появились молодые олени самой большой в мире породы.

Как сообщает "Ранок с Украиной", эта порода называется "Благородный олень", а новым питомцам зверинца еще не исполнилось и года.

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Пока звери небольшие, хотя в будущем должны вырасти до двух метров в длину и будут весить в пределах 200 килограммов.

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Теперь жители и гости Ровно смогут наблюдать за животными и даже дать им имена: пока что два "мальчика" и "девочка" живут без имен, а потому руководство зверинца объявило конкурс – тот, кто придумает самое интересное имя, которое понравится и оленю, получит приз.

Напомним, ранее олень, размером с кота, которого считали вымершим, попал на видео. Также мы писали о необычном случае, когда олень притворился мертвым и жестко расправился с охотником.

Стоит напомнить также о случае, когда олень устроил погром в салоне красоты под Нью-Йорком. Животное влетело в помещение через окно и перепрыгнуло через посетительницу, сидевшую на диване у входа. В результате женщина не только получила по голове копытами, но и порезалась стеклом от разбитого окна.

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