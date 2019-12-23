Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

В Ровенском зоопарке появились олени необычной породы

23 декабря, 05:29

Зоопарк уже объявил конкурс на лучшие имена для новых питомцев

В зоопарке Ровно появились молодые олени самой большой в мире породы.

Как сообщает "Ранок с Украиной", эта порода называется "Благородный олень", а новым питомцам зверинца еще не исполнилось и года.

Реклама

Пока звери небольшие, хотя в будущем должны вырасти до двух метров в длину и будут весить в пределах 200 килограммов.

В тренде
Одесситы объединяются, чтобы наказать виновных в трагических пожарах
Фото: dsns.gov.ua

Теперь жители и гости Ровно смогут наблюдать за животными и даже дать им имена: пока что два "мальчика" и "девочка" живут без имен, а потому руководство зверинца объявило конкурс – тот, кто придумает самое интересное имя, которое понравится и оленю, получит приз.

Напомним, ранее олень, размером с кота, которого считали вымершим, попал на видео. Также мы писали о необычном случае, когда олень притворился мертвым и жестко расправился с охотником.

Стоит напомнить также о случае, когда олень устроил погром в салоне красоты под Нью-Йорком. Животное влетело в помещение через окно и перепрыгнуло через посетительницу, сидевшую на диване у входа. В результате женщина не только получила по голове копытами, но и порезалась стеклом от разбитого окна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

животные Ровно олень зоопарк

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Ровно школьнице стало плохо на уроке: девочка умерла в больнице
В Ровно школьнице стало плохо на уроке: девочка умерла в больницеЗапад
Дикие кабаны вышли на прогулку по центру Львова
Дикие кабаны вышли на прогулку по центру ЛьвоваЗапад
Терпение лопнуло: соседи женщин, превративших квартиру в мусорку, пришли наводить порядок
Терпение лопнуло: соседи женщин, превративших квартиру в мусорку, пришли наводить порядокЗапад
Во Львове обстреляли пассажирский автобус
Во Львове обстреляли пассажирский автобусЗапад
В Тернопольской области автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибший
В Тернопольской области автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибшийЗапад
На границе с Польшей образовались 10-километровые очереди: польские пограничники проверяют украинцев
На границе с Польшей образовались 10-километровые очереди: польские пограничники проверяют украинцевУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...