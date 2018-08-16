В Ровенской области 10 человек попали в больницу прямо со свадьбы

Среди госпитализированных – четверо детей, причина отравления пока не ясна



В Ровенской области десять человек, которые были гостями свадьбы в сельском кафе, попали в больницу. Среди заболевших – четверо детей.

Сейчас состояние пациентов врачи оценивают как стабильное, а чем именно они отравились, эпидемиологи обещают выяснить в ближайшее время.

"Всем оказывается помощь, наши специалисты выехали, отобрали остатки продуктов – мясные и кондитерские изделия, сырые яйца. Исследования продолжаются, устанавливаем причину, что могло вызвать заболевание людей", – рассказал Виктор Мороз, заведующий эпидотделом Ровенского областного лабораторного центра.

Напомним, недавно на  Закарпатье во время колядования двое подростков отравились алкоголем. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Также мы писали о том, что 40% подростков потребляют алкогольные напитки по крайней мере один раз в месяц.

А ранее в Черниговской области во время поминального обеда отравились 11 человек, в том числе один ребенок. Пострадавшие с диагнозом "острая кишечная инфекция" были госпитализированы в Варвинскую центральную районную больницу, а также в больницы Прилук и города Пирятин Полтавской области.
свадьба, отравление, ровенская область

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"Сегодня"

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