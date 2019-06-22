В Ровенской области 11-летний мальчик получил ранение из пневматического ружья
По словам родителей, ребенок взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок
В Острожском районе Ровенской области 11-летний ребенок поранился из пневматического оружия. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в регионе.
"Сегодня, 22 июня, в полицию сообщили медики областной детской больницы, что к ним доставили с ранением стопы 11-летнего мальчика. Происшествие случилось около 20 часов 20 июня. По словам родителей, ребенок взял в руки пневматическое ружье и нажал на курок. Пуля отрикошетила и застряла в стопе", – говорится в сообщении.
Родители сразу обратились в местную больницу, но в полицию никто не сообщал. Сейчас угрозы жизни ребенка нет.
"Работники ювенальной превенции ГУНП в Ровенской области уже пообщались с родителями мальчика. Выяснили, что семья благополучная, на профилактическом учете полиции никто из них не состоял", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об изъятии оружия и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 166 Уголовного Кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).
Ранее в селе Пятка Чудновского района Житомирской области 50-летний мужчина выстрелил из мелкокалиберного оружия в своем дворе, а попал в подростка – в соседском.
Как сообщалось, в Переяславе-Хмельницком пьяные полицейские подстрелили ребенка, который впоследствии скончался.
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