В Ровно женщина погибла под колесами грузовика
Погибшая пересекала дорогу в неустановленном месте
В селе Колоденка Ровенской области на объездной дороге Киев – Чоп грузовик DAF сбил насмерть 28-летнюю женщину. Инцидент произошел в пятницу, 18 января, около 15:30, сообщает областное управление Нацполиции.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что 56-летний водитель автомобиля DAF, житель села Кустин Ровенского района, допустил наезд на пешехода, 28-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте", – говорится в сообщении.
От полученных травм женщина скончалась.
В полиции отметили, что по внешним признакам водитель был трезв, однако он будет направлен для проведения медицинского освидетельствования.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, 3 января в Ровно под колеса автобуса попала влюбленная пара. Мужчина умер на месте аварии, а женщина скончалась в больнице.
Также сообщалось, что в декабре 2018 года возле Ровно автомобиль инкассаторов насмерть сбил пешехода. Пострадавший скончался до приезда медиков от полученных травм.
Напомним, во Львовской области произошло столкновение с участием автоцистерны и двух микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.
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