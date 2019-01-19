В Ровно женщина погибла под колесами грузовика

Погибшая пересекала дорогу в неустановленном месте

Фото: Нацполиция

В Ровно женщина погибла под колесами грузовика //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/301/f13/5c4301f13e8b4.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/301/f13/5c4301f13e8b4.jpg 2019-01-19T12:46:00+02:00 Запад Погибшая пересекала дорогу в неустановленном месте

В селе Колоденка Ровенской области на объездной дороге Киев – Чоп грузовик DAF сбил насмерть 28-летнюю женщину. Инцидент произошел в пятницу, 18 января, около 15:30, сообщает областное управление Нацполиции.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа предварительно установила, что 56-летний водитель автомобиля DAF, житель села Кустин Ровенского района, допустил наезд на пешехода, 28-летнюю местную жительницу, которая пересекала проезжую часть дороги в неустановленном месте", – говорится в сообщении.

От полученных травм женщина скончалась.





В полиции отметили, что по внешним признакам водитель был трезв, однако он будет направлен для проведения медицинского освидетельствования.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, сведения внесут в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 3 января в Ровно под колеса автобуса попала влюбленная пара. Мужчина умер на месте аварии, а женщина скончалась в больнице.

Также сообщалось, что в декабре 2018 года возле Ровно автомобиль инкассаторов насмерть сбил пешехода. Пострадавший скончался до приезда медиков от полученных травм.

Напомним, во Львовской области произошло столкновение с участием автоцистерны и двух микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

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