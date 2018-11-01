В Ровенской области больше часа тушили горящий поезд

В Костопольском районе горел дизельный поезд сообщением "Удрицк – Сарны – Здолбунов". Пожар начался сегодня, 1 ноября в 13:25 на станции Моквин.

"Прибыв на место вызова спасатели подали на тушение два водяных и один воздушно-пенный стволы. В 14:30, примерно за час после сигнала, пожар был полностью потушен. К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники, шестнадцать спасателей, также пожарный поезд со станции города Сарны", – сообщают в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на Закарпатье горел поезд – пламя охватило вагон машиниста. Пассажиров успели эвакуировать, никто из людей не пострадал.

Также сообщалось, на Буковине загорелся пассажирский поезд.

А год назад на Закарпатье горел поезд с пассажирами. В момент возгорания в пригородной электричке находилось более 80 человек. В итоге 65 человек самостоятельно покинули поезд, а еще 15 были эвакуированы.

Также мы писали, что на разгрузочной ветви станции "Тернополь" горел грузовой поезд.