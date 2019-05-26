В Ровенской области чиновник погорел на взятке
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия
В субботу, 25 мая, военная прокуратура задержала на взятке в 400 тысяч гривен начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, "взятка вымогалась за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства". Указанные средства были перечислены на расчетный счет "подконтрольного" злоумышленникам другого частного предприятия.
Отмечается, что чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины за оказание сопротивления и угрозы насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом ему также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины(получение взятки).
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.
Напомним, ранее исполняющего обязанности главы Государственной службы занятости Украины Валерия Ярошенко, которого вместе с подчиненным ранее задержали при получении "откатов" на строительстве социальных объектов, арестовали на срок в два месяца.
Также мы писали, что осенью 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали на взятке в размере 622 тыс. грн главу Государственной службы занятости Ярослава Кашубу.
Ранее во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
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