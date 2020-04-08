Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ровенской области COVID-19 заразились пять медсестер: заболевание у них протекает необычно

8 апреля, 12:39

Тина Наринецкая

В области зафиксировали семь новых случаев заражения

В Ровенской области коронавирусную инфекцию обнаружили у медиков Сарненской центральной районной больницы: пяти медсестер и санитарки отделения анестезиологии и интенсивной терапии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава местной облгосадминистрации Виталий Коваль.

За последние сутки, по словам чиновника, в области зарегистрировано семь новых случаев COVID-19.

"Это 48-летняя жительница Ровно и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии)", – сообщил он.

Реклама

Примечательно, что у зараженных медиков болезнь протекает бессимптомно. Вирус у них обнаружили во время мониторинга состояния здоровья основной группы риска. Исследование проводили методом ПЦР.

В тренде
Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

Всего на данный момент в Ровенской области зафиксировали 51 случай COVID-19. Двое пациентов Сарненской ЦРБ уже выздоравливают – первый ПЦР-тест у них показал отрицательный результат. Сейчас проводится повторное тестирование.

Ранее мы сообщали, что в Ровно от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалась работница областной детской библиотеки – женщине был всего 51 год.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

медики Ровно заражение симптомы медсестры коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 8 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинах
Смерть священника от коронавируса в Залещиках: врач рассказала о причинахЗапад
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии
COVID-19 на Буковине: что известно о состоянии "тяжелых" пациентовЗапад
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина Италии
В Черновицкой области лечат от коронавируса гражданина ИталииЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...