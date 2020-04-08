В Ровенской области COVID-19 заразились пять медсестер: заболевание у них протекает необычно

В области зафиксировали семь новых случаев заражения

В Ровенской области коронавирусную инфекцию обнаружили у медиков Сарненской центральной районной больницы: пяти медсестер и санитарки отделения анестезиологии и интенсивной терапии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава местной облгосадминистрации Виталий Коваль.

За последние сутки, по словам чиновника, в области зарегистрировано семь новых случаев COVID-19.

"Это 48-летняя жительница Ровно и медицинский персонал Сарненской ЦРБ в возрасте от 38 до 55 лет (5 медсестер и санитарка отделения анестезиологии и интенсивной терапии)", – сообщил он.

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Примечательно, что у зараженных медиков болезнь протекает бессимптомно. Вирус у них обнаружили во время мониторинга состояния здоровья основной группы риска. Исследование проводили методом ПЦР.

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Всего на данный момент в Ровенской области зафиксировали 51 случай COVID-19. Двое пациентов Сарненской ЦРБ уже выздоравливают – первый ПЦР-тест у них показал отрицательный результат. Сейчас проводится повторное тестирование.

Ранее мы сообщали, что в Ровно от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалась работница областной детской библиотеки – женщине был всего 51 год.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевском госпитале провели учения по приему инфицированных коронавирусом.

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