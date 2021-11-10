Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

В Ровенской области депутат сельсовета задекларировал 124 биткоина и акции Tesla

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
10 ноября, 10:12
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Малоизвестный ранее депутат сельсовета теперь считается одним из самых богатых среди коллег
Депутат задекларировал миллионы и биткоины
Депутат задекларировал миллионы и биткоины / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутат Выровского сельского совета в Ровенской области 36-летний Владимир Пачесный указал в своей электронной декларации миллионные суммы наличными и на счету в банке, дорогие часы и шубы жены, а также 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина.

Об этом сообщает "Четвертая власть".

Реклама

Электронную декларацию депутат подал в июле, указав состояние за 2019 год.

Согласно декларации о доходах, депутат Владимир Пачесный зарегистрирован и проживает в селе Гвоздавка Вторая Любашевского района Одесской области.

Что у него есть

Малоизвестный депутат Владимир Пачесный не задекларировал ни собственное жилье, ни транспорт. В то же время указал в декларации, что является владельцем часов IWC за 560 тыс. грн и PATEK PHILIPPE за 1,4 млн грн, а также антикварной коллекции советских изделий, оцененной в 100 тыс. грн.

Реклама

Владимир Пачесный имеет наличными 9,3 млн грн наличными и $77 тыс., а также держит на счете в банке 1,4 млн грн и $13,4 тыс.

Кроме того:

  • 500 акций корпорации TESLA по 6160 гривен каждая,
  • 124 биткоина,

Стоимость своей криптовалюты депутат оценил в декларации – в 73 920 грн.

Реклама

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Популярное за сутки
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос SOCIS, 6 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураев Мураев
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Анализ ситуации
Финансовые лайфхаки
Как выгодно и безопасно хранить деньги
Получить экспертные советы
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Stop Fake
Вакцинация не повышает иммунитет от COVID-19?
Узнать правду
Короновирус за неделю

151 686

заболело за неделю в Украине

-1%

Комаровский в теме
Когда появится препарат для лечения коронавируса
Спроси у доктора
Вакцинация
По состоянию на 9 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
8 154 792
Люди, которые получили минимум одну дозу
11 697 384
Всего введенных доз 19 852 176
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,96
31,98
30,85
29,30
18,72
33,18
32,88
31,69
18,85
34,29
31,76
29,95
18,24
35,99
33,40
31,89
19,47
35,99
33,40
31,89
19,48
36,09
32,50
29,89
18,68
36,18
33,40
31,89
18,66
36,97
33,25
34,97
19,47
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.09

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.21

Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
$203,4 млрд.
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
$187 млрд.
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
$174,9 млрд.
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
$131 млрд.
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
$126 млрд.
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
$120,7 млрд.
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
$119,6 млрд.
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
$116,3 млрд.
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
$101,5 млрд.
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
$98,6 млрд.
Стать ближе к Илону Маску
Миллиарды
Самый дорогой бизнес в мире
Apple – $612,00 млрд
Facebook – $226,74 млрд
McDonald's – $154,92 млрд
Nike – $83,7 млрд
Tesla – $42,6 млрд
Смотри карту супер-компаний
Ценовая политика
А что с ценами в ноябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Follow за ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
NK @kamenskux | 5.4 млн
NK @kamenskux | 5.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Оля Полякова @polyakovamusic | 2.4 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Монатик @monatik_official | 2.5 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Тина Кароль @tina_karol | 1.8 млн
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
Олег Винник @olegg.vynnyk | 964K
1/2
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды?
Рассчитать
Количество жидкости:
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Сольник звезды
MARUV
13 ноября / 20:00
Главные концерты ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в ноябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять