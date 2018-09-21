В Ровенской области двухлетний мальчик попал в реанимацию из-за столбняка

В Ровенской области двухлетний мальчик оказался на грани смерти из-за обычной царапины на колене. Ребенок заболел столбняком: состояние малыша настолько тяжелое, что его забрали в реанимацию. Миша почти две недели был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В больнице он будет находиться еще месяц, а после этого мальчика ждет длительная реабилитация.

По словам врачей, ребенок заболел из-за того, что ему не делали необходимой прививки. Мама не хотела делать прививку сыну, несмотря на то, что вакцина была.

"Если взять предыдущие годы, это были перебои с вакцинами. Уже два года регулярно получаем эту вакцину. Она есть. Есть несколько причин, но самая первая – нежелание самих людей идти на прививку", – рассказал Виктор Мороз, заведующий эпидемиологическим отделом Ровенского областного лабораторного центра.

Примечательно, что Миша стал вторым ребенком в регионе, который заразился столбняком за последние пять лет. В целом ситуация с прививками против столбняка в Ровенской области неутешительная. Вакцину от этой болезни не получили более 17 тысяч детей.

Напомним, ранее в Винницкой областной в детскую инфекционную больницу в крайне тяжелом состоянии попала двухлетняя девочка, заболевшая столбняком.

Кроме того, в 2018 году в Киеве зафиксировали уже два случая заболевания столбняком.