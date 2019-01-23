В Ровенской области фура насмерть сбила пожилого мужчину
Погибший в момент ДТП переходил дорогу
В Ровенской области на автодороге "Киев – Чоп" произошло смертельное ДТП, в котором погиб неизвестный мужчина.
"Полицейские установили, что водитель автомобиля Volvo, 40-летний уроженец Львовской области, возле села Головница совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте", – сообщают в полиции.
В результате ДТП пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Его личность устанавливают полицейские.
На вид мужчине 60-70 лет, худощавого телосложения. Рост около 165-175 см, короткие седые волосы. Был одет в черную кожаную куртку, синий вязаный свитер, серые брюки и обут в черные ботинки.
Правоохранители обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией по погибшего, сразу сообщить в полицию по спецлинии "102".
Напомним, по статистике в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
Ранее сообщалось, что на трассе Киев – Чоп, в селе Тухолька Сколевского района, произошло ДТП, в результате которого пострадали пять человек. В результате столкновения микроавтобуса Mersedes Benz и автомобиля Mitsubishi Lancer жители Закарпатской области в возрасте 20–46 лет получили травмы.
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