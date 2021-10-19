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В Ровенской области горе-мать положила младенца в морозилку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
19 октября, 16:10
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Женщина родила ребенка самостоятельно дома, но утверждала, что роды были преждевременные
У ребенка наступило общее переохлаждение организма / Коллаж "Сегодня"
У ребенка наступило общее переохлаждение организма / Коллаж "Сегодня"

В Ровенской области 35-летняя женщина родила ребенкаи засунула его в морозилку. Она утверждала, что девочка родилась мертвой.

Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Родила дома и заморозила

Женщина родила ребенка дома и самостоятельно перерезала ей пуповину. Потом она завернула младенца в полотенце, пакет и положила его в морозильную камеру. Как уверяла женщина – девочка родилась преждевременно и мертвой.

Ребенок был живой

Полицейские установили, что женщина родила ребенка ориентировочно на 37 неделе беременности. Экспертиза подтвердила, что девочка родилась живой, а смерть наступила из-за общего переохлаждения организма.

Наказание для горе-матери

35-летнюю женщину признали виновной в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка после преждевременных родов (ст. 117 УК Украины).

Обвиняемая свою вину полностью признала и раскаялась. Суд назначил женщине наказание – 3 года лишения свободы, а на основании ст. 75 УК Украины освободил от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года.

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В Житомире женщина обратилась в полицию из-за того, что ее 27-летняя дочь во время родов потеряла ребенка. Во время проверки оказалось, что у девушка во время прогулки на окраине города произошел выкидыш. Там она и оставила пакет с мертвым ребенком.

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