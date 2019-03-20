В Ровенской области горел дом, в котором живут 11 детей
Пожар загорелся в доме, где живут две многодетных семьи
В Ровенской области вспыхнул пожар в доме, где проживают две многодетных семьи, которые воспитывают 11 детей. Причиной пожара стало короткое замыкание.
Спасатели оперативно потушили возгорание – сгорела только крыша. Дети не пострадали, однако, пока родители будут восстанавливать помещение, малышам придется пожить у родственников.
"На момент пожара в доме находилось трое д етей. Еще до приезда спасателей их вывели на свежий воздух родители и соседи. Остальные играли на площадке возле дома", – рассказал Дмитрий Мельник, спикер управления ГСЧС в Ровенской области.
Напомним, ранее во Львовской области вспыхнул пожар на мусорной свалке. На борьбу с огнем, который пылает на площади около гектара, направили десятки спасателей.
А в Запорожской области за сутки выгорело более 7,5 гектара открытой территории. На ликвидацию пожаров выезжали более 100 спасателей.
Также мы писали о том, что 11 марта пожар произошел в Нижнеднестровском национальном природном парке в селе Маяки, его тушили на протяжении 20 часов. 15 марта в Крыжановке, в районе поселка "Зеленый мыс" загорелся камыш возле пруда.
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