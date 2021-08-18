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В Ровенской области город полностью отказался от маршруток. Что из этого вышло – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 августа, 15:06
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По Костополю курсируют шесть автобусов, марштрутчики не выдержали конкуренции и отказались выходить в рейсы
В Костополе теперь курсирует только общественный транспорт. Коллаж "Сегодня"
В Костополе теперь курсирует только общественный транспорт. Коллаж "Сегодня"

В Костополе Ровенской области провели транспортный эксперимент – начали возрождать муниципальный транспорт и полностью отказались от маршруток.

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"Сегодня" узнавали, что из этого вышло.

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Новые автобусы уже месяц курсируют по городу. Пассажиры их видят издалека – все белого цвета и с четкими электронными номерами маршрута.

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6 машин райцентр взял в кредит. Муниципальный транспорт будет стоить городу 27 млн гривен. Такую сумму в мэрии сразу не смогли бы выделить, но оформили автобусы в рассрочку.

"Просчитано программу на 4 года. Она не бьет по бюджету. Мы ее распланировали, до конца года будет выплачено порядка 7 млн", – сказал заммэра Леонид Безбах.

В итоге частные маршрутки не выдержали конкуренции и отказались выходить в рейс. Даже при том, что стоимость проезда не поднимали – 5 гривен с пассажира. Горожане просто начали выбирать более комфортные условия проезда.

"Есть льготное место, как пенсионерке, мне 74 года. Никто не выгоняет, потому что как была маршрутка: написано – два человека. Одного пропустит, а второму кричит: давай деньги", сказала местная жительница.

Дальше в планах мэрии – отремонтировать дороги на маршрутах, упорядочить остановки и ввести электронный билет. Но из-за этого проезд может подорожать до 7 гривен.

Е-билет в Украине

В Украине массово отказываются от наличного расчета за бумажные билеты и переходят на электронный билет.

Е-билет – единый билет для всех видов общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты. Его придумали, чтобы упростить и сделать более прозрачной оплату за проезд в автобусах, маршрутных такси, троллейбусах, трамваях и метро.

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Законодательная база для таких нововведений в стране уже есть, однако каждый город будет самостоятельно решать, нужно ли им это. Желание внедрять у себя реформу уже задекларировали 17 украинских городов.

Также читайте другие новости по теме:

  • в Киеве в наземном городском транспорте уже не будет кондукторов, которые продают билеты на проезд в троллейбусах, трамваях и автобусах.
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18 августа 1991. День так называемого "путча". Мятежники ГКЧП объявили чрезвычайное положение и отменили Декларацию о государственном суверенитете Украины…

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