Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ровенской области из-за коронавируса село "закрыли" на карантин: подробности

3 мая, 13:33

Татьяна Очеретяна

В поселке ограничили движение и установили КПП

Из-за большого количества зараженных коронавирусом в селе Познань Ровенской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по поселку. Об этом сообщили на сайте облгосадминистрации.

"В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блок-пост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – написали на сайте ОГА.

Реклама

Отмечается, что на въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они меряют температуру гражданам, дезинфицируют транспорт, проверяют документы и выясняют причину приезда.

Кроме этого, в Познани ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.

В тренде
Сотня раненых и уничтоженных: офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель

В настоящее время в селе COVID-19 заболело шесть человек. Всего по состоянию на утро 3 мая в Ровенской области зафиксировано 733 случая заражения коронавирусом. За сутки выявлено 39 новых больных.

Напомним, ранее подо Львовом произошла вспышка коронавируса: закрыли целое село. С больным контактировали около 140 человек.

Реклама

Кроме того, в Ровенской области обнаружили серьезный очаг заражения коронавирусом – в селе Зоря, расположенном недалеко от областного центра, там инфицировались 28 человек.

Также смотрите, как в Ровно работники ГСЧС проводят санобработку транспорта:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин заражение коронавирус ровенская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 3 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 3 мая и все подробности из регионовУкраина
На
На "карантинные" протесты вышли предприниматели Харькова и Львова: фото и видеоЗапад
В Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации: подробности
В Тернополе мужчина покончил с собой на обсервации: подробностиЗапад
Бунт из-за коронавируса в Черновцах: новые подробности
Бунт из-за коронавируса в Черновцах: новые подробностиЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...