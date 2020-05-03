В Ровенской области из-за коронавируса село "закрыли" на карантин: подробности

В поселке ограничили движение и установили КПП

Из-за большого количества зараженных коронавирусом в селе Познань Ровенской области установили контрольно-пропускной пункт и ограничили передвижение по поселку. Об этом сообщили на сайте облгосадминистрации.

"В селе Познань Рокитновского района, где увеличивается количество больных коронавирусной инфекцией, установлен контрольно-пропускной пункт. Решение усилить карантинные мероприятия и установить блок-пост в населенном пункте было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", – написали на сайте ОГА.

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Отмечается, что на въезде в село круглосуточно дежурят спасатели, полицейские, медики и пограничники. Они меряют температуру гражданам, дезинфицируют транспорт, проверяют документы и выясняют причину приезда.

Кроме этого, в Познани ограничили передвижение людей и движение транспорта с 20:00 до 8:00 в пределах населенного пункта.

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В настоящее время в селе COVID-19 заболело шесть человек. Всего по состоянию на утро 3 мая в Ровенской области зафиксировано 733 случая заражения коронавирусом. За сутки выявлено 39 новых больных.

Напомним, ранее подо Львовом произошла вспышка коронавируса: закрыли целое село. С больным контактировали около 140 человек.

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Кроме того, в Ровенской области обнаружили серьезный очаг заражения коронавирусом – в селе Зоря, расположенном недалеко от областного центра, там инфицировались 28 человек.

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