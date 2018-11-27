В Ровенской области из-за закрытия больницы разгорелся скандал

В городе Сарны в Ровенской области медики профильной железнодорожной больницы возмущены присоединением к другому медучреждению. Люди переживают, что могут остаться без работы, и подали на чиновников заявление в суд.

Из-за закрытия профильной больницы без работы могут остаться 110 медработников. Кроме того, неизвестно, где будут лечиться пенсионеры-железнодорожники. Раньше именно в этой больнице ежемесячно помогали полсотни таких пациентов.

Объединить учреждения решили в местном райсовете, чтобы снизить издержки. На содержание железнодорожной больницы из районного бюджета ежегодно необходимы восемь миллионов гривен. По словам районных чиновников, они не могут содержать больницу и называют объединение оправданным. Медиков, обещают, без работы не оставят.

Примечательно, что помещении закрытой железнодорожной больницы планируют оставить поликлинику и открыть амбулаторию. Но медики надеются, что реорганизацию отменит суд. Если нет – готовятся к протестам.

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