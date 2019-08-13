В Ровенской области женщин отправляли в сексуальное рабство в Турцию

Одну из злоумышленниц и завербованную женщину задержали в аэропорту

В Ровенской области полицейские задержали трех женщин, которые вербовали женщин для работы за границей и отправляли их сексуальное рабство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, в период с июня 2019 27-летняя местная жительница и две ее сообщницы подыскивали в Ровно женщин и вербовали их. "Жертвы" преступниц находились в уязвимом состоянии и были склонны к выезду за границу для трудоустройства.

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В частности, 11 августа одну из злоумышленниц и завербованную женщину задержали в аэропорту Львова. 26-летнюю жительница области действительно оказалась в трудном положении и согласилась поехать на заработки. Однако, вместо обещанной Испании, где она должна была ухаживать за детьми, ее собирались вывезти в сексуальное рабство в Турцию.

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Злоумышленницы предоставили ей финансовую помощь для оформления документов и покупке одежды, затянув таким образом женщину в долговую кабалу. От безысходности она согласилась поехать для занятия проституцией в Турции.

Напомним, не так давно копы задержали харьковчанина, который вербовал девушек для сексуальной эксплуатации за рубежом.

Кроме того, мы сообщали, что в Одессе предстанут перед судом двое граждан Китая, которых обвиняют в торговле людьми. Подозреваемые предлагали украинкам "рабочие места" в борделях Пекина.

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