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В Ровенской области коронавирус нашли у умершей женщины: подробности

27 марта, 09:43

Татьяна Власенко

Всего в регионе зафиксировали 9 случаев инфицирования COVID-19

В Ровенской области лабораторно подтверждено 9 случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"Ровенский областной лабораторный центр провел исследования ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района, которые предварительно имели положительный результат по экспресс-тестам. Также проверили шесть других пациентов, которые лежали в инфекционном отделении Сарненской ЦРБ, и умершую мать одной из вышеупомянутых женщин. Коронавирус подтвердился во всех девяти случаях", – рассказал Коваль.

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По его словам, сейчас все больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Тернопольской области по состоянию на 20:15 26 марта было зафиксировано 26 случая заражения коронавирусом. Среди зараженных СОVID-19 – 9 медиков.

А в Виннице подтвердили еще один случай инфицирования – COVID-19 зафиксировали у пятилетнего ребенка. Речь идет о сыне родной сестры женщины, у которой первой в регионе обнаружили коронавирус – она контактировала со своим племянником.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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