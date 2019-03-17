В Ровенской области легковушка насмерть сбила пешехода
От полученных травм мужчина скончался на месте аварии
В Ровенской области легковой автомобиль сбил мужчину. Пешеход скончался на месте аварии, сообщили в пресс-службе полиции области.
Смертельная авария произошла поздно вечером 16 марта в Сарнах. Как выяснилось, за рулем легковушки находился 31-летний житель села Константиновка. Под колеса Kia Magentis попал 34-летний местный житель, который, по словам водителя, находился на проезжей части.
Водитель легковушки сразу после наезда вызвал скорую помощь. Но травмы пешехода оказались несовместимы с жизнью, и он скончался на месте ДТП.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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