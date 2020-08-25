В Ровенской области люди вышли на акцию против усиления карантина (фото)

В Ровенской области бизнесмены города Острог, который был отнесен к "красной" карантинной зоне, вышли на протест с требованием не допустить усиления противоэпидемических ограничений.

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На митинг вышли несколько десятков людей, чтобы проследить за ходом внеочередной сессии городского совета, сообщает "Суспільне".

По словам участников протеста, строгие ограничения "красной" зоны не дадут им возможности для существования. При этом они уверены, что закрытие ряда заведений не остановит распространения коронавируса.

Депутаты рассматривают два варианта: направить требования и предложения в областную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, или игнорировать запреты по примеру некоторых других украинских городов.

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В итоге было решено обратиться к областной комиссии, а детали должна наработать рабочая группа и согласовать городская комиссия. Мэр Острога Александр Шикер объяснил, что не ставил на голосование предложение об игнорировании запретов, потому что считает его незаконным.

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Между тем, в Острожском районе с начала эпидемии было зафиксировано 255 заболевших, он находится в "оранжевой" зоне.

Как известно, "красная" зона предполагает введение строгих карантинных ограничений, в том числе прекращение работы общественного транспорта, закрытие учреждений образования и прекращение работы торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Напомним, ранее в Черновцах у здания областной государственной администрации состоялась акция протеста местных бизнесменов. Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров.

Недавно мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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