Українська
$ 27,39
32,24
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

В Ровенской области люди вышли на акцию против усиления карантина (фото)

25 августа, 17:03

Руслан Ровик Руслан Ровик

Бизнесмены Острога требовали не допустить введения жесткого карантина

В Ровенской области бизнесмены города Острог, который был отнесен к "красной" карантинной зоне, вышли на протест с требованием не допустить усиления противоэпидемических ограничений.

Реклама

На митинг вышли несколько десятков людей, чтобы проследить за ходом внеочередной сессии городского совета, сообщает "Суспільне".

По словам участников протеста, строгие ограничения "красной" зоны не дадут им возможности для существования. При этом они уверены, что закрытие ряда заведений не остановит распространения коронавируса.

Депутаты рассматривают два варианта: направить требования и предложения в областную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, или игнорировать запреты по примеру некоторых других украинских городов.

Реклама

В итоге было решено обратиться к областной комиссии, а детали должна наработать рабочая группа и согласовать городская комиссия. Мэр Острога Александр Шикер объяснил, что не ставил на голосование предложение об игнорировании запретов, потому что считает его незаконным.

В тренде
В небо над оккупированным Донбассом выпустили шарики в цветах украинского флага (фото)

Между тем, в Острожском районе с начала эпидемии было зафиксировано 255 заболевших, он находится в "оранжевой" зоне.

Как известно, "красная" зона предполагает введение строгих карантинных ограничений, в том числе прекращение работы общественного транспорта, закрытие учреждений образования и прекращение работы торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов.

Напомним, ранее в Черновцах у здания областной государственной администрации состоялась акция протеста местных бизнесменов. Участники митинга требовали, чтобы власти не усиливали ограничения работы заведений питания, магазинов и торговых центров.

Недавно мы сообщали, что 20 августа в Украине решили пересмотреть зональное деление страны в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Реклама

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин протест острог Ровенская область красная зона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19
Без симптомов практически не бывает: врач из Львова рассказал, как распознать COVID-19Запад
"Маленькая Венеция": на Закарпатье город ушел под воду (видео)Запад
Список
Список "красных" снова увеличился: в каких областях запретили смягчать карантинУкраина
"Голодный карантин" в Черновцах вынудил срочно собирать облсоветЗапад
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщина
В больницу попала вся семья: во Львове от COVID-19 умерла молодая женщинаЗапад
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробности
Как задержали самого кровавого маньяка Украины: подробностиУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять