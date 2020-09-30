Українська
$ 28,3
33,13
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости в регионах
  3. Новости Западной Украины

В Ровенской области микроавтобус врезался в грузовик: есть погибший и пострадавшие (фото)

30 сентября, 12:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Водителя и пассажиров госпитализировали

В Ровенской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль, который стоял на обочине. В результате ДТП один человек погиб, еще трех госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, инцидент случился ночью вблизи села Корысть Корецкого района. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter врезался в грузовик с прицепом, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

В результате сильного удара пострадал 45-летний водитель и двое пассажиров – жителей Ровно. Их доставили в больницу. Еще один пассажир, 60-летний житель областного центра, погиб. Других людей в салоне маршрутки не было.

По данному факту копы начали досудебное расследование. Водителю "спринтера" скоро сообщат о подозрении.

Напомним, во Львове столкнулись две легковушки, в результате чего пострадала женщина. Момент столкновения авто попал на видео.

Кроме того, в Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места происшествия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП погибшие микроавтобус Ровенская область
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школы
Первый звонок: в Ивано-Франковске открыли школыЗапад
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговора
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговораЗапад
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)
В Киевской области задержали группировку профессиональных угонщиков (фото)Происшествия
В Украине выпал первый снег: видео
В Украине выпал первый снег: видеоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять