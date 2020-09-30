В Ровенской области микроавтобус врезался в грузовик: есть погибший и пострадавшие (фото)

В Ровенской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовой автомобиль, который стоял на обочине. В результате ДТП один человек погиб, еще трех госпитализировали.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, инцидент случился ночью вблизи села Корысть Корецкого района. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter врезался в грузовик с прицепом, который стоял на обочине с включенной аварийной сигнализацией.

В результате сильного удара пострадал 45-летний водитель и двое пассажиров – жителей Ровно. Их доставили в больницу. Еще один пассажир, 60-летний житель областного центра, погиб. Других людей в салоне маршрутки не было.

По данному факту копы начали досудебное расследование. Водителю "спринтера" скоро сообщат о подозрении.

Напомним, во Львове столкнулись две легковушки, в результате чего пострадала женщина. Момент столкновения авто попал на видео.

Кроме того, в Днепропетровской области автобус с пассажирами слетел в кювет. В результате ДТП пострадали 15 человек, а водитель сбежал с места происшествия.

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