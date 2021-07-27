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В Ровенской области молния подожгла школу – тушили всю ночь

27 июля 2021 10:49

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители вместе со спасателями выносили вещи из школы

Огонь повредил крышу школы

Огонь повредил крышу школы / Фото: Сегодня

В Ровенской области ночью 27 июля из-за удара молнии начался пожар в школе села Перекалье. Спасатели уже ликвидировали возгорание.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Молния попала в крышу здания, после чего оно загорелось. На месте пожара работали два дежурные отделения спасателей Заречного, местная пожарная команда села.

Параллельно с тушением спасатели выносили имущество и оборудование из учебных кабинетов, местные жители также помогали забирать вещи.

В 02:25 пожар локализовали, а в 5:10 ликвидировали. Жертв и пострадавших нет, огонь уничтожил перекрытие школы на площади 360 метров квадратным.

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Напомним, в Херсонской области молния убила фермера, который работал в поле. Еще один мужчина сильно пострадал, но выжил.

Кроме того, в Батурине Черниговской области из-за удара молнии в доме начался пожар.

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