В Ровенской области молния устроила два мощных пожара

Огнем повреждены четыре здания, в том числе и жилой дом

В Костопольском районе Ровенской области после удара молнии началось два мощных пожара.

"25 июля в 22:27 поступило сообщение о пожаре в городе Костополь на ул. Узкая. После прибытия на место вызова спасатели выяснилось, что горит деревянное хозяйственное здание. На ликвидацию пожара сразу подали водяной ствол и в 22:59 пламя полностью ликвидировали", – сообщают в ГСЧС.

В тот же день, в 23:05 поступило сообщение о пожаре в селе Иваничи Костопольского района. Там горел жилой дом и три хозяйственные постройки.

"На ликвидацию пожара подали три водяные ствола. Уже в 01:55 пожар был локализован, а в 03:37 полностью ликвидирован. В результате пожара повреждено перекрытие дома вещи домашнего обихода", – добавляют спасатели.

Ранее мы писали, что во время грозы в Киеве молния ударила в дом певицы Русланы.

А на Буковине во время грозы молния сожгла деревянный дом на краю села. ЧП произошло в селе Довгопилля Путильского района. Поскольку дом находился на окраине села, пожар местные жители заметили, когда огнем было охвачено практически все строение.