В Ровенской области мужчина стал третьей жертвой гриппа с начала года

43-летний житель Ровенского района обратился к врачам через неделю после заболевания

В Ровенской области врачи зафиксировали еще одну смерть от осложнений гриппа – умер 43-летний мужчина.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, в регионе этот случай стал третьим с начала года.

Мужчина не был вакцинирован и заболел 12 февраля, а за помощью к медикам обратился только через неделю – 19 февраля, и его сразу же госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось: 22 февраля он умер. Лабораторные исследования показали, что он был инфицирован вирусом гриппа А.

Стоит добавить, что за неделю в Ровенской области заболели 8140 человек, среди них 5288 детей. Госпитализировали 264 человека, в том числе 154 ребенка.

Превышение эпидемического порога было зафиксировано в трех районах области: Дубровицком (превышен на 34%), Заречненском (на 14%) и Острожском (на 8%). На вынужденных каникулах из-за гриппа остаются ученики 11 школ области: в Дубровицком (7 школ), Березневском (1) и Сарненском (3) районах.

Напомним, ранее мы писали о рекомендациях врача-педиатра о том,как уберечь ребенка от гриппа и ОРВИ. Кроме того, специалист рассказал о мифах в борьбе с гриппом и ОРВИ. Так, соль в нос и чай от простуды не помогают заболевшим.

Также Министерство здравоохранения обнародовало названия штаммов гриппа, которые циркулируют в Украине в новом эпидсезоне.

Стоит добавить также, что в комментарии сайту "Сегодня" заведующая отделом гриппа и ОРВИ Центра общественного здоровья МОЗ Украины Оксана Артемчук признала, что в Украине наблюдается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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