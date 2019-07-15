В Ровенской области на автомобиль кандидата в депутаты "повесили" гранату

Кроме этого, в автомобиле повредили лобовое стекло







В Дубно Ровеснкой области полицейские устанавливают личность неизвестного, который прикрепил к автомобилю кандидата в депутаты страйкбольную гранату. Транспортное средство было припарковано во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского.

"Сегодня, 15 июля, около 8:30 в полицию поступило сообщение от 30-летней местной жительницы об обнаруженной гранате. Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили, что к ручке водительской двери автомобиля Peugeot 5008 прикреплено пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты", – сообщают в полиции.

Изъятое отправлено для проведения экспертизы. Кроме того, в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло. Как установили полицейские, транспортным средством пользуется 31-летний мужчина владелицы авто, кандидат в народные депутаты.

По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.

Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.

Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.

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