В Ровенской области на автомобиль кандидата в депутаты "повесили" гранату
Кроме этого, в автомобиле повредили лобовое стекло
В Дубно Ровеснкой области полицейские устанавливают личность неизвестного, который прикрепил к автомобилю кандидата в депутаты страйкбольную гранату. Транспортное средство было припарковано во дворе многоэтажки на улице Михаила Грушевского.
"Сегодня, 15 июля, около 8:30 в полицию поступило сообщение от 30-летней местной жительницы об обнаруженной гранате. Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического отдела обнаружили, что к ручке водительской двери автомобиля Peugeot 5008 прикреплено пиротехническое изделие в виде страйкбольной гранаты", – сообщают в полиции.
Изъятое отправлено для проведения экспертизы. Кроме того, в транспортном средстве было повреждено лобовое стекло. Как установили полицейские, транспортным средством пользуется 31-летний мужчина владелицы авто, кандидат в народные депутаты.
По факту совершения хулиганских действий решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебного расследования.
Напомним, недавно в полицию Ровно поступило сообщение о взрыве на территории частного дома. Следственно-оперативная группа установила, что неизвестный бросил взрывное устройство на крышу дома, который принадлежит 45-летнему жителю, частному предпринимателю.
Ранее в Ровенской области в дом жителя села Яцковичи неизвестные бросили гранату. Пострадавшим оказался 57-летний работник лесничества и депутатом Березновского районного совета Юрий Гапон.
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