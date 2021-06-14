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В Ровенской области на копа напали с вилами. Что известно

14 июня 2021 19:53

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коллега пострадавшего правоохранителя вызвала скорую помощь, медики оказали мужчине первую помощь – подробности

В селе Маринин Ровенской области напали на полицейского, который прибыл на вызов. Ему прокололи ногу вилами.

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Об этом сообщает Ровенский областной центр экстренной медицинской помощи на своей странице в Facebook.

Медики сообщили, что скорую вызвала 31-летнему полицейскому его коллега. Полицейская сообщила, что во время вызова на ее напарника напал мужчина и проколол ему вилами ногу.

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"Бригада скорой обработала рану пострадавшему, наложила асептическую повязку и ввела обезболивающие препараты", — сообщили медики.

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По предварительным данным, нападавший после того, как проколол ногу закрылся в своем доме. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители.

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Ранее мы сообщали, что на Закарпатье пьяный СБУшник жестоко избил женщину-полицейского.

Также напомним, в Черкассах двое мужчин избили патрульных на территории больницы, куда их доставили для медицинского освидетельствования.

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