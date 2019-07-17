Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Ровенской области на крупной взятке поймали майора полиции

17 июля, 10:41

Полицейский требовал ежемесячную дань от местного коммерсанта за невмешательство в его работу

Фото: СБУ

В Ровенской области на получении неправомерной выгоды в размере около 30 тысяч гривен задержали начальника сектора одного из райотделов Нацполиции. Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного коммерсанта ежемесячную дань за невмешательство в его предпринимательскую деятельность. Задержали злоумышленника рядом с райотделом полиции после получения взятки – 15 тысяч гривен наличными и талонов на горючее на такую ​​же сумму.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 УКУ решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении  и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве  ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег взятка, ровно, майор, Нацполиция

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области на крупной взятке поймали майора полиции". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный украинский таможенник попался на взятке

Вчера, 19:02

По версии следствия, чиновник организовал схему поборов с водителей

На Закарпатье взяли под стражу чиновника "Центра пробации"

Вчера, 17:39

Мужчина попался на получении взятки в четыреста долларов

Массовое отравление в Ровенской области: почти полсотни людей попали в больницу

Вчера, 16:03

Вспышка инфекции произошла после празднования дней рождения и свадьбы в одном из кафе

Гибель детей в Ровенской области: "подрывник" арестован

Вчера, 15:17

Жителя Смыги взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

5 вещей, которые нужно сделать перед первым свиданием

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

10 профессий, которые станут престижными в 2025 году

Вакуум живота: как накачать пресс за пару минут в день?

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Эксперт шокирован прибылью госкомпании «Укрэнерго»

Чудеса природы: биологи обнаружили кошку-лису

Браки знаменитостей: актрисы, которые вышли замуж за богачей

В о. Колысай нашли не свойственное для данного водоема животное

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

15 красавиц российского кино

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

Как спастись от клещей

Продукты и элементы для роста волос
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь