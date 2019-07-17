В Ровенской области на крупной взятке поймали майора полиции

Полицейский требовал ежемесячную дань от местного коммерсанта за невмешательство в его работу

Фото: СБУ

В Ровенской области на получении неправомерной выгоды в размере около 30 тысяч гривен задержали начальника сектора одного из райотделов Нацполиции. Об этом сообщают в пресс-центре СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что майор требовал от местного коммерсанта ежемесячную дань за невмешательство в его предпринимательскую деятельность. Задержали злоумышленника рядом с райотделом полиции после получения взятки – 15 тысяч гривен наличными и талонов на горючее на такую ​​же сумму.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 УКУ решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств дела.

Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Также сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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