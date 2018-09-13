В Ровенской области на крупной взятке поймали одного из начальников Госпродпотребслужбы

Неправомерную выгоду чиновник требовал от бизнесмена за "невмешательство" в его предпринимательскую деятельность

В Ровенской области начальник одного из районных управлений Госпродпотребслужбы требовал от предпринимателя 500 долларов неправомерной выгоды. За указанную сумму он пообещал не вмешиваться и не препятствовать ведению его хозяйственной деятельности.

"Оперативники управления защиты экономики, следователи следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили чиновника на получении оговоренной суммы", – сообщают в полиции.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Прикарпатье при получении взятки задержали заместителя начальника одного из территориальных отделений областной государственной налоговой инспекции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.