В Ровенской области на крупной взятке поймали одного из начальников Госпродпотребслужбы
Неправомерную выгоду чиновник требовал от бизнесмена за "невмешательство" в его предпринимательскую деятельность
В Ровенской области начальник одного из районных управлений Госпродпотребслужбы требовал от предпринимателя 500 долларов неправомерной выгоды. За указанную сумму он пообещал не вмешиваться и не препятствовать ведению его хозяйственной деятельности.
"Оперативники управления защиты экономики, следователи следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили чиновника на получении оговоренной суммы", – сообщают в полиции.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества.
Напомним, недавно на Прикарпатье при получении взятки задержали заместителя начальника одного из территориальных отделений областной государственной налоговой инспекции.
Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.
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