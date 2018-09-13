В Ровенской области на крупной взятке поймали одного из начальников Госпродпотребслужбы

Сегодня, 16:22

Неправомерную выгоду чиновник требовал от бизнесмена за "невмешательство" в его предпринимательскую  деятельность

Фото: Нацполиция
Фото: Нацполиция

В Ровенской области начальник одного из районных управлений Госпродпотребслужбы требовал от предпринимателя 500 долларов неправомерной выгоды. За указанную сумму он пообещал не вмешиваться и не препятствовать ведению его хозяйственной деятельности.

"Оперативники управления защиты экономики, следователи следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили чиновника на получении оговоренной суммы", – сообщают в полиции.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, с конфискацией имущества.

Напомним, недавно на Прикарпатье при получении взятки задержали заместителя начальника одного из территориальных отделений областной государственной налоговой инспекции.

Ранее сообщалось, что Государственная служба финансового мониторинга насчитала в Украине за первую половину 2018 года коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Такие данные получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.
взятки, чиновник, ровно, следователи

Вы сейчас просматриваете новость "В Ровенской области на крупной взятке поймали одного из начальников Госпродпотребслужбы ". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Ресторан "Айвенго" Фото: соцсети

Стало известно, что стало причиной отравления на свадьбе в Ровно

Сегодня, 15:18

В прокуратуре открыли уголовное производство   

Запад

ДТП в Ровенской области: пьяный водитель уложил фуру поперек трассы Киев - Чоп

11 Сентября, 16:55

В крови жителя Черновцов, который управлял грузовиком, было обнаружено 2,64 промилле алкоголя
Загрузка...

Другие регионы

Фото: Facebook Лариса Сарган

В Полтавской области на взятке поймали влиятельного чиновника

10 Сентября, 18:20

Мужчину задержали при получении взятки в 16 тысяч гривен

Происшествия

Фото: facebook.com/airportboryspil

Прокуратура два дня проводит обыски в "Борисполе"

30 Августа, 12:48

Следователи обыскивают кабинеты работников отделов тендерных закупок и материально-технического обеспечения
Загрузка...