В Ровенской области на свадьбе отравились люди: 39 госпитализированных

Среди пострадавших – восемь детей

В Ровенской области празднование свадьбы в одном из кафе города Мизоч закончилось для гостей массовым отравлением. В больницу попали 39 людей, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"15 июля в инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 39 человек", – рассказали спасатели.

Отметим, что среди госпитализированных – восемь детей. Все пострадавшие находились на свадьбе в кафе "Гурман". Всего в этот день заведение посетили около 100 человек. Сейчас там проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

Напомним, недавно в Луцке после посещения пиццерии "Феличита" в больницу попали 10 людей. Медики диагностировали пострадавшим острый гастроэнтероколит.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области, в загородном детском учреждении оздоровления и отдыха "Салют", что в селе Коблево, детей госпитализировали с подозрением на кишечную инфекцию. Всем стало плохо накануне – после обеда. Дети жаловались на несвежую пищу и грязь в столовой. В лагерь выехала Госпотребслужба.

Кроме того, не так давно произошло массовое отравление детей в Хмельницком. Тогда с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в больницу попали 28 малышей. Выяснилось, что дети употребляли продукцию с молочной кухни Хмельницкой городской детской больницы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровенской области на свадьбе отравились люди: 39 госпитализированных". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"