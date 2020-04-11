В Ровенской области на трассе Киев – Чоп погиб "король контрабанды" (фото)

По данным полиции, водитель не справился с управлением и слетел в кювет

В Ровенской области на трассе Киев – Чоп в дорожно-транспортном происшествии погиб "король контрабанды" – Аттила Горват по прозвищу Доки.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, авария произошла 11 апреля, около 6:40, возле села Великая Омеляна, в трех километрах от Ровно.

"45-летний водитель на Mercedes CLS из Закарпатья не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, на закругленном участке дороги въехал в отбойник и перевернулся в кювет", – рассказали копы.

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Был ли мужчина в состоянии опьянения – станет известно по результатам судебно-медицинской экспертизы.

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Как сообщает издание Mukachevo.net, Аттила Горват был владельцем так называемой "частной границы" с Венгрией, которую использовали для контрабанды. Землю выделили местными жителям, а потом участки были собраны в одних руках.

Напомним, ранее в Харькове на огромной скорости столкнулись Daewoo и скорая УАЗ. В результате легковушку практически разорвало, а микроавтобус сильно искорежило. В аварии погибли три человека, еще четверо оказались в больнице.

Неделю назад в Житомирской области машина скорой попала в смертельное ДТП. В Коростене на перекрестке столкнулись медицинская Toyota и ВАЗ-21104.

Кроме того, в страшном ДТП в Одессе погибли дети крупных одесских бизнесменов.

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