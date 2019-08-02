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В Ровенской области на взятке поймали чиновника архитектурно-строительной инспекции

Сегодня, 19:15

Инспектор требовал деньги за согласование проектных документов на реконструкцию здания

/ Фото: Нацполиция

В Ровенской области на взятке поймали чиновника архитектурно-строительной инспекции https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/1.jpg Запад Инспектор требовал деньги за согласование проектных документов на реконструкцию здания

В Ровенской области сегодня, 2 июня, на взятке в 500 долларов полиция задержала главного инспектора отдела управления Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины.

Государственный служащий категории "В" требовал неправомерную выгоду за согласование проектных документов на реконструкцию здания, а также за "невнимательность" к нарушениям во время проведения инспекционных проверок.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении правонарушителю о подозрении в совершении преступления.

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Ранее в Ровно сотрудники  разоблачили на взятке врача одного из учреждений здравоохранения. Как выяснилось, врач вымогал от призывника тысячу долларов. За эти деньги злоумышленник обещал дать заключение о непригодности мужчины к прохождению военной службы.

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Ранее в Луцке при получении взятки правоохранители задержали одного из руководителей Госгеокадастра Сумской области.

Напомним, недавно на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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взятка инспектор ровно ГАСИ

Источник: Сегодня

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