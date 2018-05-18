В Ровенской области на взятке поймали начальство исправительной колонии
За три тысячи долларов "дельцы" обещали решить вопрос об условно-досрочном освобождении заключенного
В Ровенской области разоблачили на взятке начальника и заместителя одной из исправительных колоний.
Как выяснилось, подполковник и капитан внутренней службы требовали от близкого родственника осужденного три тысячи долларов. За эту сумму "дельцы" обещали содействие в решении вопроса об условно-досрочном освобождении заключенного.
"Оперативники спецслужбы зафиксировали получение должностными лицами 18 тыс. гривен – первой части неправомерной выгоды. Задержали злоумышленников после перечисления на банковскую карточку третьего лица второй части взятки в размере 27 тыс. гривен", – сообщает пресс-центр СБУ.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, не так давно на взятке поймали декана одного из высших учебных заведений Ровно.
Также мы писали, что в Ровно на взятке в полмиллиона погорел глава сельсовета, а майор полиции в том же областном центре попался на крупной взятке.
Кроме этого, в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.
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