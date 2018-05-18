В Ровенской области на взятке поймали начальство исправительной колонии

Сегодня, 06:25

За три тысячи  долларов "дельцы" обещали решить вопрос  об условно-досрочном освобождении  заключенного

Работники колонии оказались под подозрением за взятку. Фото: dpchas.com.ua
Работники колонии оказались под подозрением за взятку. Фото: dpchas.com.ua

В Ровенской области разоблачили на взятке начальника и заместителя одной из исправительных колоний.

Как выяснилось, подполковник и капитан внутренней службы требовали от близкого родственника осужденного три тысячи долларов. За эту сумму "дельцы" обещали содействие в решении вопроса об условно-досрочном освобождении заключенного.

"Оперативники спецслужбы зафиксировали получение должностными лицами 18 тыс. гривен – первой части неправомерной выгоды. Задержали злоумышленников после перечисления на банковскую карточку третьего лица второй части взятки в размере 27 тыс. гривен", – сообщает пресс-центр СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, не так давно на взятке поймали декана одного из высших учебных заведений Ровно.

Также мы писали, что в Ровно на взятке в полмиллиона погорел глава сельсовета,  а  майор полиции в том же областном центре попался на крупной взятке.

Кроме этого,  в Ровенской области на взятке поймали офицера одного из отделений районного военкомата, который "помогал" желающим избежать прохождения военной службы.
взятки, капитан, ровно, подполковник

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Источник:

"Сегодня"

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