В Ровенской области на заправке произошло дерзкое ограбление: все подробности

Преступник, угрожая оператору АЗС пистолетом, забрал все деньги в кассе

В селе Головница Ровенской области на автозаправке произошло дерзкое ограбление. Подробности инцидента узнавали журналисты "Сегодня".

Ограбления произошло накануне ночью. Вооруженный грабитель ворвался на АЗС и, угрожая оператору пистолетом, забрал все, что было в кассе. После этого мужчина потребовал открыть сейф. В общем он украл 24 тысяч гривен, а убежал – на велосипеде.

Отметим, что преступника могли бы поймать по горячим следам, так как в 20 метрах от заправки находится полицейский пост. Но напуганные работники АЗС не сразу вызвали милицию. Следователи предполагают, что нападающий – местный житель, ведь хорошо ориентировался на местности. Мужчина знал, где расположены камеры видеонаблюдения и сейф.

"Он был в Балаклаве, черной кофте, перчатках – максимально защитился, чтобы его не узнали, дуло приставлял к голове, знал где находится сейф", – рассказала "Сегодня" кассир-оператор Екатерина Добровольская.

Напомним, не так давно в Полтавской области ограбили филиал банка.

А в Одессе копы задержали иностранцев-грабителей. Мужчины "обчистили" автомобиль, когда его владельцы были на кладбище.

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